Autovelox, ciò che non sapete sui rilevatori di velocità

Gli autovelox rappresentano il terrore di molti automobilisti. Questi dispositivi rilevano la velocità istantanea dei veicoli e infliggono multe se si superano i limiti di velocità. Funzionano da deterrente inducendo i conducenti a rispettarli, ma ci sono molte altre curiosità di cui nessuno parla.

Autovelox: le affermazioni che distruggeranno alcune dicerie storiche

L’autovelox utilizza una coppia di raggi laser paralleli e invisibili che attraversano la strada perpendicolarmente. Una fotocamera cattura la targa del veicolo in infrazione e sovrappone automaticamente i dati dell’infrazione. Il rilevatore funziona anche di notte, con scarsa illuminazione e in tutte le condizioni meteo.

Gli autovelox possono essere mobili, funzionando grazie alla presenza di una pattuglia di forze dell’ordine, o fissi. I primi includono Videovelox, installato su veicoli di pattuglia, e Telelaser, utilizzato nei posti di blocco tramite una pistola laser. Oltre a questi, esistono dispositivi che misurano la velocità media in un determinato tratto, come il Tutor e il Vergilius, utilizzati principalmente sulle autostrade.

Sul funzionamento degli autovelox circolano molte leggende. Non è vero che gli autovelox siano nascosti nei guardrail o nei bidoni della spazzatura, né che i cosiddetti “Velo ok” siano sempre vuoti e servano solo da deterrente. Inoltre, è errato che si possa sfuggire agli autovelox con metodi quali l’utilizzo di un CD dietro al parabrezza, spruzzando lacca sulla targa o superando di molto i limiti di velocità. I Telelaser possono misurare la velocità di un’auto distante fino a 1.200 metri.

Tuttavia, alcune credenze sono fondate. Gli autovelox a bordo strada non rilevano la velocità dei veicoli nella corsia opposta a quella in cui sono installati, sebbene alcuni dispositivi siano bidirezionali. Inoltre, alcuni dispositivi utilizzati per rilevare il passaggio con il semaforo rosso possono anche funzionare come autovelox, ma le due modalità non possono essere utilizzate contemporaneamente. Insomma, meglio rispettare i limiti di velocità per garantire la sicurezza stradale ed evitare definitivamente le multe!