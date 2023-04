Sorgono ormai sempre meno dubbi sulla questione che in tanti si pongono: qual è il miglior sistema per collegare lo smartphone all’auto? Nel caso in cui il veicolo ne sia equipaggiato, Android Auto è il miglior compromesso. Grazie a tale risorsa è possibile fare a meno del telefono avendo comunque sotto mano tutto ciò che serve, in pura sinergia con il sistema infotainment dell’auto. Da qualche mese però si parla insistentemente di una piattaforma denominata Android Automotive, la quale potrebbe rappresentare il futuro.

Da diversi anni Google è impegnata nello sviluppo di una piattaforma come Android Auto, ma ora si pensa al futuro. Qualcuno vede proprio nella nuova Automotive una rivale tangibile per Android Auto che dunque potrebbe passare in secondo piano. Al momento sembra ancora presto per fare presagi del genere, ma a quanto pare c’è tanto impegno da parte di Google nel portare avanti il nuovo progetto.

Android Automotive, il nuovo sistema operativo per auto avanza a grandi passi

Qual è la differenza tra Auto ed Automotive? Le due creazioni di Android per i veicoli non sono proprio uguali. Android Automotive infatti è un vero e proprio sistema operativo dedicato al mondo delle auto.

Questa piattaforma si basa sull’hardware del prodotto, per cui potrebbe essere virtualmente in grado di organizzare e gestire tutti gli aspetti digitali del veicolo. Se qualcuno crede che questo progetto possa naufragare, bisogna invece constatare che è già ben avviato. Automotive è infatti stato arricchito ultimamente con nuovi servizi come l’applicazione Amazon Music. Presente al suo interno anche il browser internet chiamato Vivaldi. La rivoluzione è dunque alle porte, siete pronti ad accoglierla?