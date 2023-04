Android, aprile chiude con 8 app a pagamento gratis sul Play Store

L’appuntamento ormai quasi quotidiano che tutti gli utenti del mondo Android attendono, è giunto puntuale. Anche quest’oggi infatti arrivano diverse novità che riguardano molto da vicino il mondo del robottino verde. No, questa volta non si tratta di uno dei tanti aggiornamenti che già sono stati visti nell’ultimo periodo, ma di un’attività promozionale. Questa, portata avanti all’interno del Play Store di Google, vedrà più persone essere contente di averla colta al volo.

Proprio nel famosissimo market, il quale ad oggi riveste il ruolo del più famoso al mondo, ci sono oggi tanti titoli in promozione. Si tratta di applicazioni e giochi a pagamento che solo per un breve periodo di tempo risulteranno gratuiti per il pubblico. Gli utenti Android quindi potranno avere un assaggio di ciò che riguarda i contenuti premium presenti proprio nel Play Store. Ovviamente si tratta di applicazioni e giochi sicuri al 100%, per cui è scongiurata l’insorgenza di qualsiasi tipologia di problema.

Android e Google regalano agli utenti applicazioni e giochi in quantità, eccone 8 a pagamento che oggi sono gratis

Se non ne eravate a conoscenza, siete fortunati ad aver letto questo articolo. Il mondo Android oggi si mette a piena disposizione dei suoi utenti con dei titoli a pagamento offerti totalmente gratis nel Play Store. Abbiamo deciso di redigere un elenco con 8 titoli tra i più scelti, i quali saranno per sempre gratis sul vostro account Google. Ecco la lista: