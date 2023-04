WindTre riserva non poche sorprese agli utenti che vogliono attivare una nuova SIM, mettendo a loro disposizione tantissimi giga al giusto prezzo finale. Tutti possono richiederla, a patto che rispettino i determinati prerequisiti che la stessa azienda attiva nel momento in cui l’utente vorrebbe a tutti gli effetti accedere alla promo.

La richiesta, come al solito del resto, deve essere necessariamente presentata nei vari negozi sparsi per il territorio, a meno che l’utente non abbia ricevuto l’SMS sul proprio numero di telefono, ricordiamo comunque che sarà necessario recarsi personalmente presso il punto vendita più vicino alla propria residenza.

Scoprite quali sono le offerte Amazon disponibili in esclusiva gratis, con le quali anche accesso ai codici sconto, le trovate solo sul canale Telegram ufficiale.

WindTre, la promozione è davvero assurda

WindTre ha in serbo per gli utenti una sorpresa davvero assurda, infatti è disponibile una promozione che nasconde un prezzo bassissimo, pensate che bastano soli 5,99 euro al mese da pagare tramite credito residuo, per godere contestualmente di 200 SMS, illimitati minuti e 150 giga di traffico dati alla massima velocità del 4G+.

Il suo nome è Go 150 Top+, rappresenta una promozione che vuole ritagliarsi un grosso spazio nel cuore degli ex-clienti, poiché si tratta a tutti gli effetti di una SMS winback, attivabile solo ed esclusivamente esibendo l’SMS che si è ricevuto sul proprio numero di telefono. La portabilità, come al solito del resto, è strettamente obbligatoria, mentre i costi di attivazione sono completamente azzerati, gli utenti non dovranno sborsare nemmeno un centesimo per l’acquisto della promo.