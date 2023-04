Nel tentativo di competere con Telegram, WhatsApp ha deciso di introdurre una nuova funzionalità denominata “Canali“, che sarà integrata con un aggiornamento futuro. Per chi non lo sapesse, Instagram si è recentemente impossessata dei “Canali”, che è un modo per dare informazioni agli utenti.

Secondo un rapporto di WABetaInfo, i canali WhatsApp sono in fase di test per gli utenti beta di iOS come parte della versione 23.8.0.75. I canali ti aiuteranno a ottenere informazioni importanti dalle persone a cui ti iscrivi per ricevere informazioni.

Si dice che WhatsApp stia cercando di rinominare la sezione “Stato” come “Aggiornamenti” e introdurre “Canali” sotto di essa. Per chi non lo sapesse, la piattaforma di messaggistica è stata recentemente trovata testando la funzione Newsletter, che fa lo stesso lavoro. Sembra che WhatsApp lo lancerà come Canali.

Una questione di sicurezza che va risolta

Una cosa da notare è che i canali non saranno crittografati end-to-end data la loro natura. Ma ci sarà un focus sulla privacy molto importante. Le informazioni personali come i numeri di telefono non saranno visibili sui canali sottoscritti. WhatsApp ti assicurerà inoltre di avere il controllo sulla tua scelta e sulla privacy quando si tratta di aderire ad uno di questi. Sarai in grado di scegliere dove vuoi unirti. Inoltre, i singoli messaggi one-to-one saranno crittografati end-to-end come sempre.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e verrà inizialmente distribuita agli utenti beta di Android e iOS. Tuttavia, possiamo aspettarci un lancio pubblico stabile molto presto. Vi terremo aggiornati in merito.