Vodafone è PAZZA, le due nuove offerte toccano i 200GB in 5G

Da più giorni si sta parlando tanto delle nuove offerte che stanno arrivando sul mercato della telefonia mobile. Queste, ad opera soprattutto dei gestori più importanti in assoluto, stanno portando più persone a tornare sui propri passi, magari scegliendo di optare per una nuova offerta che appartenga però al vecchio provider.

Vodafone è una di queste aziende, tra quelle che stanno dettando di nuovo i ritmi del mondo della telefonia. Effettivamente non è difficile farlo con due promozioni come quelle che attualmente stanno scuotendo la concorrenza. Si tratta di una nuova gamma in giro ormai da qualche mese, la quale prende il nome di Silver. Le offerte contenute al suo interno sono in realtà solamente due, ma bastano e avanzano per quello che concedono e per quanto costano mensilmente.

Vodafone ingrana la marcia superiore e mette in ghiaccio la sua leadership con due offerte strepitose

La prima soluzione in assoluto è quella che per soli 7,99€ al mese mette in netta difficoltà la concorrenza. Al suo interno infatti è possibile trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto 150 giga disponibili per la navigazione in 5G.

Segue l’altra promozione, quella migliore. Si tratta della nuova offerta che costa solo 9,99€ al mese offrendo minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 200 giga per navigare sul web con il 5G. L’unico modo per avere a disposizione queste due offerte è quello di essere contattati dal gestore tramite messaggio o chiamata. Non le troverete sul sito ufficiale.