Unieuro pone un freno importante all’incredibile crescita di Amazon, con tutti i migliori sconti del momento, gli utenti possono accedere al 50% dei prodotti più richiesti del periodo, riuscendo ugualmente ad avere libero accesso ai prezzi in ogni singolo negozio in Italia.

Avete capito bene, l’ottima campagna promozionale di Unieuro è da ritenersi valida pressoché ovunque sul territorio, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo, a cui aggiungere comunque la possibilità di accedere agli stessi sconti recandosi direttamente sul sito ufficiale dell’azienda (al solito, la spedizione presso il domicilio è gratuita).

Non dimenticatevi del canale telegram di TecnoAndroid, nasconde le offerte Amazon in esclusiva e tantissimi codici sconto gratis. Eccovi il link per iscrivervi.

Unieuro, questi sono gli sconti attivi al momento

Un volantino Unieuro davvero molto interessante, e ricchissimo di soddisfazioni speciali, vi attende in questi giorni in tutti i punti vendita. A differenza delle solite offerte legate al mondo degli smartphone, che comunque comprendono Samsung Galaxy S23, in vendita a soli 879 euro, oppure anche un buon Apple iPhone 13, il cui prezzo finale è disponibile a 799 euro, il focus della campagna promozionale è mirato più che altro verso i tantissimi utenti che sono alla ricerca di un nuovo notebook per il proprio setup.

Per favorire l’acquisto di modelli da almeno 300 euro, è previsto un rimborso dello stesso valore, per coloro che consegneranno un notebook da rottamare. Da notare che si tratta a tutti gli effetti di un rimborso postumo all’acquisto, quindi effettuato in un secondo momento, e che potrebbe anche avere un valore inferiore, proprio in relazione alla qualità e le condizioni del prodotto consegnato.