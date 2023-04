Il prezzo per uno smartwatch di ottimo livello, dotato di display touchscreen a colori, è davvero ridicolo su Amazon, costa solamente 19 euro, e può essere acquistato da tutti i consumatori che vogliono avere libero accesso alla qualità, riuscendo altresì a risparmiare il più possibile.

Smartwatch, il prezzo disponibile su Amazon è ridicolo

Una promozione davvero molto speciale è stata attivata su Amazon, gli utenti di tutta Italia possono acquistare un bellissimo smartwatch con display LCD da 1,83 pollici, a colori e touchscreen, al prezzo finale di soli 19 euro. Il tutto parte da un listino di 39 euro, ma grazie all’applicazione del coupon in pagina, la spesa verrà fortemente ridotta (LINK ACQUISTO).

Le funzionalità che al momento sono raggiungibili restano pressoché sempre le stesse, parliamo infatti della possibilità di ricevere senza problemi le notifiche da qualsiasi applicazione, in aggiunta ai contapassi, il cardiofrequenzimetro da polso, il monitoraggio del sonno, la risposta al polso dato il microfono integrato, calorie bruciate e molto altro ancora. Il cinturino intercambiabile lo rende facilmente personalizzabile, il design elegante permette di utilizzarlo senza problemi con qualsiasi smartphone o tablet presente in circolazione, sia esso con sistema operativo iOS o Android.

Per ogni altra informazione in merito al prodotto in questione, rimandiamo direttamente al link Amazon che vi abbiamo inserito poco sopra, ricordando comunque che le scorte potrebbero terminare rapidamente.