Iliad è forse uno dei migliori operatori telefonici per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, il risparmio messo a disposizione di ogni singolo consumatore è di ottimo livello, e promette l’accesso, da parte del consumatore, ad un bundle veramente assurdo.

La richiesta di attivazione, in netto contrasto con quanto vediamo solitamente da TIM o Vodafone, deve essere necessariamente presentata recandosi sul sito ufficiale o presso le vare SIMbox dislocate sul territorio, non vengono poste limitazioni di alcun tipo, ciò sta a significare che tutti gli utenti possono richiedere la promo più importante ed interessante di Iliad.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete le offerte Amazon con i codici sconto gratis disponibili in esclusiva assoluta.

Iliad, con le nuove offerte gli utenti risparmiano

Siete ancora in tempo per attivare la promozione di Iliad, intitolata Giga 150, e così avere la possibilità di spendere pochissimo, più precisamente soli 9,99 euro al mese con addebito sul credito residuo, riuscendo ugualmente a godere di un bundle di tutto rispetto. L’attivazione, tramite il sito ufficiale, richiede un versamento iniziale di soli 9,99 euro, a cui dovranno essere aggiunti i 9,99 euro della prima mensilità.

All’interno della promo si possono comunque trovare tantissimi contenuti di ottimo livello, con 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione alla velocità massima del 5G, ed anche infiniti minuti con SMS da utilizzare verso tutti. Il prezzo indicato, come da prassi per quanto riguarda Iliad, è da considerarsi attivo per sempre, non sono previste rimodulazioni contrattuali di alcun tipo che potrebbero portare il consumatore a pagare di più.