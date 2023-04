Fiat, tra i modelli più venduti ce n'è uno che non ti aspetteresti mai

Fiat, uno dei marchi automobilistici più popolari al mondo, ha avuto un livello di successo inaspettato. Le statistiche indicano che il Fiat Strada è attualmente il modello più venduto dell’azienda a livello internazionale. In particolare, è la seconda auto più venduta nella prima metà di novembre 2022 in Brasile, risultando poi popolare in molte altre classifiche e statistiche di vendita internazionali.

Fiat: i migliori modelli in classifica nel 2022

Il pickup compatto italiano si posiziona al secondo posto nelle vendite in Brasile, dietro alla Hyundai HB20, che ha venduto 4.095 unità nella prima metà di novembre. La Fiat Strada segue a ruota con 3.762 veicoli venduti, mentre il Fiat Mobi si colloca al terzo posto con 3.305 immatricolazioni.

La classifica prosegue con la Fiat Argo al quarto posto con 3.081 vendite e la Chevrolet Onix al quinto con 2.927 unità vendute. Altre cifre interessanti riguardano la berlina Fiat Cronos, con 2.124 auto immatricolate, e il Fiat Toro, con 1.324 immatricolazioni.

Nonostante il Fiat Strada sia stato in passato al primo posto per diversi mesi e a ottobre abbia chiuso al terzo posto, il modello continua a dominare la classifica delle auto più vendute nel 2022. In Sudamerica, Fiat è sinonimo di garanzia. Il marchio italiano detiene il primato delle immatricolazioni non solo nel mese di novembre, ma per tutto il 2022. Grazie a questo exploit e alle buone vendite di Jeep, Peugeot e Citroën, il gruppo Stellantis continua a dominare il mercato automobilistico brasiliano e, più in generale, quello dell’intero Sud America.

Il solido legame tra Fiat e il mercato sudamericano è consolidato da decenni e non sembra destinato a subire scossoni. Il futuro appare promettente, con nuovi progetti in cantiere per il marchio e il gruppo Stellantis.