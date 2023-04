Expert ha recentemente aggiornato una delle migliori campagne promozionali del momento, mettendo a disposizione di tutti gli utenti i prezzi più bassi in esclusiva, tra cui troviamo gli smartphone, anche di fascia altissima, pronti a far sognare i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare.

Un risparmio così elevato era da tanto tempo che speravamo di vederlo, gli stessi identici prezzi sono da considerarsi attivi nei negozi fisici in Italia, senza differenze territoriali, e sul sito ufficiale, il quale comunque richiede la consegna a domicilio a pagamento, almeno nella maggior parte dei casi (verificate di volta in volta in relazione all’ordine da effettuare).

Expert, occasioni da non perdere nel volantino più pazzo

Un volantino davvero molto interessante vi attende da Expert, la campagna promozionale convince sin da subito con prezzi economici ed una grande varietà di prodotti effettivamente acquistabili. I top di gamma della telefonia mobile sono coinvolti con il bellissimo Apple iPhone 14, must have di questo 2023, oggi consigliato all’acquisto a 999 euro; il prezzo a prima vista potrebbe sembrare più alto rispetto a ciò che vediamo in rete, ma è da considerare che il modello disponibile da Expert prevede 256GB di memoria.

Volendo invece uno smartphone con sistema Android, e decisamente più economico, potrete pensare di mettere le mani su Galaxy S22, acquistabile da tutti a soli 599 euro. Le occasioni dal volantino non terminano qui, scopritele subito aprendo le pagine sottostanti.