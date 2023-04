Euronics AFFONDA Amazon con prezzi al 70% solo per oggi

Diversi sconti sono arrivati proprio oggi grazie al nuovo volantino che riguarda una delle aziende più attente al mondo della tecnologia. Basta infatti spendere presso uno dei negozi Euronics per poter avere la certezza di aver tirato fuori dal portafoglio i propri soldi in maniera sensata. Ci sono infatti dei ribassi eccezionali che riguardano la tecnologia ma non solo, visto che la grande azienda predispone anche altri articoli all’interno dei suoi magazzini.

Risaltano però all’occhio i grandi sconti sugli smartphone, sui computer e sulle televisioni, mai visti a prezzi così bassi. Ovviamente non bisognerà per forza di cose pagare tutto in un’unica soluzione, dal momento che è possibile anche scegliere di pagare in maniera dilazionata. Potrete infatti effettuare delle rate sfruttando i tassi allo 0% senza interessi. In basso c’è la descrizione di alcune delle migliori offerte in assoluto con tanto di prezzi. Ci sono anche le immagini del volantino per intero. Ricordiamo che tutte le offerte dureranno fino a domani 26 aprile.

Euronics sbaragliare la concorrenza con un nuovo volantino, ecco i migliori sconti

Risalta all’interno del volantino di Euronics uno sconto in particolare, ovvero quello che vede l’iPhone 14 Pro Max di Apple scendere nettamente. Si passa infatti da un prezzo originale di 1489 € per arrivare a 1349 €.

Da segnalare anche il nuovo Xiaomi Mi 13 che scende da 1099€ a 999€. Ovviamente ricordiamo che gli utenti che acquisteranno da Euronics, potranno avere a disposizione due anni di garanzia. Per scoprire tutti gli altri sconti di rilievo, potrete farlo proprio qui, poche righe più in alto dove trovate il volantino per intero in galleria.