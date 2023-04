Uno dei compressori portatili con display LED più famosi al mondo, è senza dubbio prodotto da Xiaomi, gli utenti devono sapere che esistono altre varianti, ugualmente interessanti e di ottimo livello, che aiuteranno a spendere poco e godere delle medesime qualità, anche allontanandosi dal suddetto brand orientale.

Compressore portatile smart, costa davvero pochissimo

Il compressore portatile di cui vi parliamo oggi è assolutamente funzionale e di ottimo livello, un prodotto che può essere utilizzato con moto, bicicletta, auto, monopattino, o anche più semplicemente per gonfiare smart i vostri palloni. Originariamente viene proposto con un prezzo di listino di 69 euro, ma grazie ad una specifica promozione di questi giorni, è possibile applicare in pagina un coupon del 50%, godendo così di una spesa finale di soli 35 euro (LINK ACQUISTO).

Il risparmio è assolutamente notevole, è realizzato interamente in plastica, con dissipazione del calore su entrambi i lati, ed una buona resistenza anche durante le fasi di gonfiaggio. Nella parte anteriore è stato integrato un ampio display LED, con varie tipologie di utilizzo, sul quale vedere la pressione in tempo reale. Poco sotto si trova invece il sistema di controllo, che permette di navigare tranquillamente tra le varie impostazioni, e nei menù di riferimento.