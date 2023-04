Auto, prepariamoci a salutare per sempre i veicoli a benzina e diesel

Se ritieni di poter utilizzare la tua auto tradizionale per sempre, potresti non essere al corrente delle nuove normative in arrivo. Non vogliamo certo sminuire il valore delle auto d’epoca, che anzi, rispettiamo e ammiriamo. Tuttavia, è importante informarsi sul nuovo protocollo di legge che entrerà in vigore nel 2035 e che influenzerà per sempre il mercato automobilistico.

Auto: a partire dal 2035 vedremo solo auto elettriche

A partire da quella data, sarà proibita la vendita di auto a benzina e diesel. Le autorità europee hanno stabilito questo termine per segnare un punto di svolta nei mercati automobilistici. Da allora, solo veicoli con emissioni conformi alla legge potranno essere prodotti.

Per chiarire ulteriormente, la vendita di auto a benzina e diesel sarà vietata dal 2035, a seguito dell’accordo raggiunto dal Consiglio europeo. Nei Paesi UE, solo veicoli a emissioni zero (elettrici al 100% e a idrogeno) potranno essere acquistati, prodotti e venduti. Questo accordo tra i governi europei mira a combattere l’inquinamento e garantire che, col tempo, tutte le auto siano a emissioni zero. Ma cosa succederà a quelle attualmente in uso? Ovviamente, non saremo costretti a smaltirle subito. I veicoli attuali potranno continuare a circolare fino alla fine del loro ciclo di vita.

Pertanto, nel tempo, cambieremo le nostre auto acquistando solo veicoli elettrici. L’obiettivo è di garantire un futuro più sostenibile e ridurre l’inquinamento, rispettando allo stesso tempo il valore e l’importanza delle auto d’epoca. Questo cambiamento graduale ci permetterà di adeguarci alle nuove normative e di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.