Amazon, alla ricerca degli smartphone più bizzarri di sempre

Esplorando Amazon, è possibile imbattersi in oggetti unici e sorprendenti tra cui anche smartphone bizzarri. Accattivanti, vivaci e minuscoli, i migliori della categoria sono quelli che vi presenteremo oggi, e la cosa più incredibile è che hanno prezzi piuttosto contenuti!

Amazon: siamo sicuri che questi smartphone non li hai mai visti

Il primo è un’auto. Proprio così, una bellissima macchina che, una volta aperta, si rivela essere un telefono a conchiglia ricco di funzioni, con display a colori e fotocamera frontale. Il prezzo è di soli 36€!

Avete bisogno di una penna? Una penna in grado di effettuare telefonate? Un oggetto sorprendente che può essere abbinato al vostro smartphone come uno smartwatch o utilizzato autonomamente inserendo una SIM? Bene, potete acquistarne una su Amazon per circa 36€.

Il terzo cellulare vede protagonista un’icona degli anni 2000, nonché Hello Kitty. Stavolta la ritroviamo in versione cellulare a conchiglia ed è un’autentica meraviglia. Un’esplosione di dolcezza che potete portare a casa per poco più di 50€, con spedizione gratuita.

Il quarto cellulare è incredibile: sembra uno smartphone in miniatura ed è estremamente sottile. Super compatto (alto circa 9 cm), è l’ideale per avere in tasca un vero telefono senza tutte le distrazioni di uno smartphone. Il costo? Solo 25€!

Il quinto cellulare è un “orecchio”. Sì, è davvero un auricolare, ma è anche un vero telefono con alloggiamento per SIM e tastiera utilizzabile. Splendido da vedere e utilissimo, è disponibile su Amazon a soli 37€ con 7€ di spese di spedizione.

Insomma, Amazon offre una vasta gamma di cellulari straordinari e spettacolari a prezzi davvero bassi, ma soprattutto di cui non ne conoscevamo l’esistenza. Tra auto trasformate in telefoni a conchiglia, penne che fanno telefonate e auricolari che funzionano come veri cellulari, non c’è limite alla creatività e all’innovazione. La tecnologia sa sempre come stupirci.