WhatsApp è ancora oggi l’applicazione di messaggistica più utilizzata dalla maggior parte di utenti in tutto il mondo. L’app verde, fondata nel 2009, conta oggi circa 2,3 miliardi di utenti attivi in circa 180 paesi in tutto il globo.

Numeri che non accennano a scendere nonostante l’accanita competizione che è nata con il passare degli anni. Su WhatsApp vengono scambiati giornalmente 1 miliardo di messaggi che sono protetti dalla crittografia end-to-end.

Non solo l’incredibile sicurezza e l’attenzione che gli sviluppatori pongono sulla privacy degli utenti ma anche la continua aggiunta di novità e funzionalità rendono WhatsApp un’app impareggiabile ed estremamente popolare.

Come non ricordare gli incredibili aggiornamenti degli ultimi mesi che riguardano la possibilità di salvare i messaggi effimeri oppure di creare degli avatar personalizzabili.

Purtroppo non ci sono solo belle novità che riguardano l’app di Meta ma anche delle brutte notizie riguardanti la permanenza di WhatsApp su alcuni dispositivi.

WhatsApp smetterà di funzionare sul alcuni smartphone

Secondo le fonti di Gizchina e WABetainfo l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo smetterà presto di funzionare su alcuni modelli di smartphone.

WhatsApp smetterà presto di funzionare su tutti i dispositivi che presentano un sistema operativo Android precedente alla versione 5.0. La decisione è stata presa per non intaccare la sicurezza dell’app, impossibile da mantenere ad alti livelli su questi smartphone poiché il loro sistema datato non permette gli aggiornamenti alle ultime funzionalità che riguardano privacy e sicurezza.

Una novità che per il momento riguarda solo la versione beta ma che presto potrebbe essere estesa anche alla versione standard di WhatsApp.