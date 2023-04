Whatsapp, ecco perché la piattaforma sta lasciando tutti senza parole

Nei prossimi mesi, WhatsApp introdurrà diverse novità che riguarderanno sia gli utenti iOS che quelli Android. D’altronde la piattaforma di messaggistica istantanea è in continuo aggiornamento per offrire funzionalità sempre più interessanti e utili a milioni di utenti che la utilizzano quotidianamente per connettersi con amici, parenti e colleghi.

Whatsapp: le nuove funzioni in arrivo per Android e iOS

Alcune delle nuove funzioni sono ancora in fase di sviluppo, mentre altre sono state già distribuite a un gruppo selezionato di beta tester, che aiuteranno a migliorarle grazie ai loro feedback, prima del lancio ufficiale.

Per gli utenti Android, l’ultima versione di WhatsApp mostra cambiamenti nell’elenco dei contatti. Gli sviluppatori hanno aggiunto una riga di testo sotto il nome degli utenti, consentendo di inserire una descrizione o un messaggio visibile a chi desidera avviare una conversazione. In tal modo, non sarà più necessario cercare il testo completo nell’area dettagli del contatto. Nei prossimi giorni, questa funzionalità verrà distribuita a un numero maggiore di utenti, anche se non si conosce ancora la data del rilascio ufficiale.

Per quanto riguarda iOS, WhatsApp sta inserendo un aggiornamento legato agli adesivi. L’applicazione permetterà di creare sticker direttamente all’interno dell’app, senza dover ricorrere a piattaforme esterne. Gli utenti potranno estrarre il soggetto dell’adesivo da un’immagine presente nel rullino fotografico e incollarlo all’interno di una chat. L’app si occuperà automaticamente del processo di conversione e lo sticker potrà essere aggiunto alla raccolta dell’utente. La maggior parte degli utenti iOS può già utilizzare questa nuova funzionalità, mentre gli altri dovranno attendere ancora poco tempo affinché sia implementata su tutti gli account.