Whatsapp, a breve si potranno conservare nella chat anche i messaggi effimeri

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea, sta lavorando su una nuova interfaccia per la tastiera e ha recentemente introdotto la funzione “Conserva nella chat” per i messaggi effimeri, come annunciato in un post sul blog ufficiale. La funzione permette agli utenti di salvare messaggi effimeri ritenuti importanti, a condizione che il mittente lo consenta.

Whatsapp: le nuove funzionalità dell’app di messaggistica

Il mittente riceverà una notifica e avrà la possibilità di opporsi alla decisione del destinatario ogni volta che qualcuno intenda conservare un messaggio. Vi spieghiamo meglio: se il mittente decide che il messaggio non debba essere salvato, sarà eliminato alla naturale scadenza del timer. Se invece acconsente, il messaggio rimarrà nella cronologia, contrassegnato dall’icona del segnalibro, e sarà visibile nella cartella “Messaggi Conservati”. WhatsApp intende garantire il massimo controllo e protezione dei messaggi inviati con questa funzione.

L’azienda informa che l’implementazione di questa novità avverrà a livello globale nelle prossime settimane, quindi alcuni utenti potrebbero non vederla disponibile da subito. WhatsApp ha annunciato diverse altre misure di sicurezza la scorsa settimana, tra cui un nuovo sistema di verifica del dispositivo, un rafforzamento della protezione degli account e l’invio di codici di sicurezza automatici tramite il sistema “Key Transparency”. Queste nuove funzionalità sono volte a migliorare ulteriormente la sicurezza e la privacy degli utenti, garantendo un’esperienza di messaggistica più affidabile e sicura.

Ricordiamo ancora una volta che il mittente avrà sempre la possibilità di bloccare la conservazione dei messaggi, garantendo un equilibrio tra la necessità di mantenere informazioni rilevanti e la protezione della privacy.