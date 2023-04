Vodafone ha in serbo per gli utenti una nuova offerta spettacolare da 100 giga al mese, con la quale comunque permettere ai consumatori di avere libero accesso ad un bundle assolutamente invidiabile, e richiedere nel contempo un esborso mensile tutt’altro che elevato.

Chi vuole spendere poco con Vodafone deve però rispettare determinati pre-requisiti, ovvero uscire da uno specifico operatore telefonico, che sia virtuale (definito comunemente MVNO) o Iliad. La richiesta di attivazione deve essere generalmente presentata nei negozi fisici in Italia, con la contestuale portabilità del numero telefonico originario.

Non aspettate oltre e ricevete gratis i codici sconto Amazon disponibili solamente sul canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon.

Vodafone, nuova offerta da 100 giga al mese

La promozione Vodafone che tutti vorrebbero poter attivare è indubbiamente la Silver, soluzione economica che richiede il pagamento di un contributo fisso mensile di soli 7,99 euro, per riuscire comunque a soddisfare le più crescenti voglie dei consumatori: sono disponibili al mese 100 giga di traffico dati in 4G, affiancati a loro volta da illimitati minuti e SMS che potranno essere tranquillamente utilizzati verso tutti.

Gli utenti che oggi sono disposti a richiedere la promozione, devono sapere che il canone fisso è da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza dover sottostare minimamente ad alcun vincolo contrattuale di durata. In altre parole è possibile abbandonare in un qualsiasi momento Vodafone, senza dover pagare cifre aggiuntive di alcun tipo. La navigazione è al momento limitata al 4G+, fino ad un velocità massima di 150Mbps in download, dipendentemente dall’area di riferimento e con smartphone compatibile.