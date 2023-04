L’operatore Vodafone Italia ha recentemente aggiornato il proprio listino per l’acquisto di smartphone a rate da parte dei nuovi clienti.

Più precisamente, è stato inserito il nuovo Honor 70 Lite 5G a partire da soli 4.99 euro al mese. Per gli utenti che invece attivano delle offerte operator attack sono disponibili degli smartphone da 2.99 euro al mese. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone aggiorna il listino di smartphone acquistabili a rate

Come già accennato, Vodafone ha inserito nel suo listino per i nuovi clienti il nuovo smartphone Honor 70 Lite 5G. Il prezzo delle rate varia a seconda dell’offerta attivata. Per esempio con Infinito Black Edition, Infinito o Family Plan 24 rate mensili di 4,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso massimo pari a 100 euro. Con 100 GB Red Max, 50 GB Red Pro, Junior, Under 25 o C’All 24 rate mensili di 6,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso massimo pari a 0 euro (con addebito su carta di credito) o 60 euro con domiciliazione SEPA SDD.

Infine, con Family Plus New, Vodafone Special o altre offerte ricaricabili standard 24 rate mensili di 7,99 euro al mese e un corrispettivo di recesso massimo pari a 60 euro (con addebito su carta di credito) o 0 euro (con domiciliazione SEPA SDD). A prescindere dalla tipologia di offerta, per acquistare a rate Honor 70 Lite 5G con Vodafone è necessario un anticipo di 9,99 euro una tantum o di 39,99 euro una tantum in base al tipo di pagamento scelto.

Passando invece alle promo per l’acquisto di smartphone a rate per le offerte di tipo Special, ossia le offerte Operator Attack da 7,99 euro al mese disponibili nei negozi Vodafone, dall’11 Aprile 2023 possono essere proposti Honor X6 e Oppo A17 con un prezzo di 2,99 euro al mese per 24 mesi. In entrambi i casi è previsto un anticipo di 9,99 euro una tantum (in caso di acquisto con carta di credito) o di 39,99 euro una tantum (in caso di acquisto con domiciliazione SEPA SDD). Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.