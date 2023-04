Leader nel mondo dell’aspirapolvere così come delle lavapavimenti, la nuova Tineco Floor One S7 Pro mostra un’estetica impressionante ma soprattutto capacità fuori dal comune. Tra le caratteristiche più interessanti di questa nuova Floor One S7 Pro, ce ne sono alcune che faticherete a trovare in giro.

Tineco Floor One S7 Pro, le caratteristiche della miglior lavapavimenti e aspirapolvere sul mercato

Innanzitutto parliamo di un dispositivo totalmente senza fili, il quale risulta particolarmente adatto per pavimenti duri ma anche per altre superfici. A sorprendere è il MHCBS: Maintain Hygiene Clean Brush System, il quale consente di avere un pavimento completamente pulito grazie al lavaggio continuo. Questo avviene con acqua fresca e soprattutto con un riciclo efficiente dell’acqua sporca, con il flusso che resta costante a 450 volte al minuto.

Inoltre non proverete fatica utilizzando la nuova Floor One S7 Pro di Tineco, visto che sia in avanti che all’indietro il dispositivo vi assisterà rilevando il movimento delle ruote posteriori e sfruttando il nuovo sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale.

Cercavate qualcosa che vi offrisse grandi garanzie dal punto di vista dell’autonomia? Tineco Floor One S7 Pro farà al caso vostro. Il sensore iLoop è in grado di regolare l’acqua pulita, quella sporca ma anche l’alimentazione della batteria, in modo tale da consentire una sessione di pulizia da 40 minuti. Il tutto con quante meno ricariche e svuotamenti possibile in merito al sistema d’acqua.

Grande punto a favore, è il nuovo schermo LCD da 3,6 pollici. Qui sarà possibile girare tra i vari menu grazie all’assistente Tineco che fungerà da guida. Potrete dunque vedere tante informazioni sullo schermo, impostando le varie modalità. L’aspirapolvere ne ha 4: la modalità automatica, la modalità aspirazione, la modalità ultra e la modalità massima.

Prezzo e disponibilità

Tineco Floor One S7 Pro è disponibile a 799€ su Amazon così come sul sito ufficiale di Tineco.