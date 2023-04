L’applicazione di messaggistica istantanea Telegram ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento. Questo aggiornamento di Telegram permette agli utenti di condividere intere cartelle chat con un singolo link.

E ancora, creare sfondi personalizzati per chat individuali, usare le app web in qualsiasi chat e tanto altro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Telegram ha ricevuto un nuovo aggiornamento

Grazie al nuovo aggiornamento le cartelle chat ora possono essere condivise con un link, per invitare i tuoi amici o colleghi a dozzine di gruppi di lavoro, raccolte di canali di notizie e tanto altro. Con un singolo tocco, gli altri potranno aggiungere la cartella e unirsi istantaneamente a tutte le chat. Le cartelle condivisibili supportano multipli link d’invito, ognuno dei quali permette l’accesso a diverse chat.

Le tue foto e varie combinazioni di colori possono diventare sfondi personalizzati in chat specifiche, per dare alle conversazioni più personalità. Dopo aver impostato uno sfondo, nella chat verrà inviato un messaggio speciale che consentirà all’interlocutore di aggiungere lo stesso sfondo nella sua chat con te, oppure di crearne uno proprio.

I bot di Telegram possono ospitare app web, rendendo disponibili servizi e strumenti a milioni di utenti. Queste app web ora possono essere avviate in qualsiasi chat. Quando vengono avviate in un gruppo, le app web ora possono supportare funzioni di collaborazione e multiplayer per i membri. Inoltre è stato inserito anche lo scorrimento rapido per gli allegati, l’orario di lettura nei gruppi con meno di 100 membri e le interfacce sono state migliorate.