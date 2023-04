Il cybercrimine è un fenomeno in continuo aumento e registra una crescita esponenziale ogni anno che passa. La criminalità informatica ha come obiettivo l’utilizzo di un computer, di un server o di una rete per effettuare dei crimini con scopi malevoli.

Gli attacchi informatici non sono un fenomeno da poter sottovalutare ma sono dei veri e propri illeciti che causano dei danni enormi a chi ha la sfortuna di esserne vittima. Basti pensare che secondo le stime il 53% degli attacchi porta a una perdita di circa 500.000 dollari.

Anche in Italia il cybercrimine è in aumento ed è rappresentato soprattutto da alcuni tipi di attacchi che sono ormai molto comuni nel nostro paese. Gli attacchi informatici più utilizzati sono phishing, e malware come worm e virus. Lo scopo è quello di arginare le protezioni per sottrarre informazioni personali e dati bancari.

Come funziona la chiavetta USB in grado di hackerare un PC in 5 secondi?

Uno dei metodi per veicolare malware e virus in modo efficace e veloce è l’utilizzo di chiavette USB. Samy Kamkar, un hacker molto famoso è proprio in possesso di una chiavetta, che spesso tiene appesa al collo, in grado di hackerare qualsiasi computer nel giro di pochi secondi.

USBdriveby, questo il nome della chiavetta, è un microcontroller che si collega alla porta USB dei PC con lo scopo di arginare i sistemi di protezione, prendere il controllo di mouse e tastiera e cambiare i DSN. Grazie a tutto ciò potrebbe trasferire tutti i dati presenti nella memoria del computer in 5 secondi e dopo ripulire perfettamente le tracce del suo passaggio.