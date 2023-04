La digitalizzazione è un processo che sta pian piano interessando il mondo intero, soprattutto dal punto di vista delle amministrazioni. Far diventare digitale tutto ciò che oggi è cartaceo richiede certamente tempi lunghissimi, ma bisognerebbe accelerarli. A tal proposito sarebbero arrivate delle nuove notizie direttamente dagli organi preposti. Secondo quanto riportato infatti ben presto potrebbero esserci delle grandi novità che riguardano l’applicazione IO, la quale fu creata durante il periodo più drammatico della pandemia.

Il futuro dell’identità digitale oggi è rappresentato proprio da questa piattaforma della Pubblica Amministrazione, la quale presto implementerà il tutto. Sembra infatti sicuro al 100% che nei prossimi mesi alcuni documenti entreranno a far parte in pianta stabile dell’app IO.

Patente, tessera sanitaria e tessera elettorale in formato digitale all’interno dell’App IO

Come è stato dichiarato ufficialmente da Alessio Butti, membro della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, ci sarà un cambiamento. Ben presto infatti la patente, insieme ad altri documenti, entrerà a far parte in formato digitale dell’App IO. Gli altri due documenti designati per la digitalizzazione, sembrano essere la tessera elettorale e la tessera sanitaria:

“Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App Io – l’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Si tratta della patente digitale, della tessera sanitaria, e del voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale”. Questo è quanto ha affermato recentemente proprio Butti. Inoltre, a seguire ha reso noto come questo nuovo update dell’App, porti “un importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”.