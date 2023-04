Multipresa verticale su Amazon al 30% di sconto costa meno di 30€

Tra le migliori offerte di Amazon oggi gli utenti potranno trovare una torretta multipresa che è in grado di alimentare più dispositivi insieme.

Il prezzo è un vero regalo ma attenti: potrebbe durare solo per poco tempo, per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile. Per avere tutti i giorni le migliori offerte da parte del mondo Amazon, ecco i nostri canali Telegram:

La multipresa perfetta per alimentare tutti i vostri dispositivi: ecco l’offerta di Amazon a soli 21,99€

La multipresa verticale che oggi Amazon offre, è dotata di 8 prese e 4 porte USB, in modo da consentire di caricare più dispositivi nello stesso tempo. Il design è a torre, e quindi in grado di consentire a chi la compra di poter risparmiare più spazio rispetto alle semplici ciabatte. Il dispositivo è fornito di un nuovo filo molto più spesso e resistente ma anche di una ricarica stabile e veloce. Il materiale è ignifugo e riesce ad essere resistente al calore fino ad una temperatura di 750℃.

Sono diverse inoltre le misure adottate per la protezione, visto che questa multipresa fornisce sovratensione, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, porte con protezione da sovracorrente, antistatiche e anti-misplug. Nel caso in cui dovesse esserci un eccessivo sovraccarico, la corrente sarà automaticamente interrotta. È consigliabile in una situazione del genere, smettere di utilizzare il dispositivo.

L’offerta di oggi è ancora più interessante rispetto alla proposta della scorsa settimana. Partendo dal presupposto che questo dispositivo costava in sconto 27,99€ fino a domenica, oggi si arriva al 45% di sconto. Pagherete infatti solo 21,99€. Per averla adesso dovrete solo aggiungerla al carrello.

Ovviamente avrete due anni di garanzia a disposizione ma anche 30 giorni per effettuare il reso gratuito.