IO - l'app dei servizi pubblici integrerà patente, tessera sanitaria ed elettorale

L’App IO sta rivoluzionando la digitalizzazione in Italia, offrendo un portafoglio digitale nazionale unificato che integrerà patente, tessera sanitaria ed elettorale, oltre a servizi scolastici per famiglie e studenti. Questa innovazione segue il successo dell’app nella promozione dei pagamenti cashless e nella gestione del Green Pass.

IO: quali saranno le novità introdotte?

Attualmente, l’applicazione ha superato i 33 milioni di download e offre quasi 200.000 servizi digitali forniti da oltre 12.000 enti. IO funge da front-end mobile per l’accesso semplificato alle piattaforme di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, come la piattaforma di pagamenti PagoPA. Nel portafoglio elettronico sono registrati oltre 13 milioni di strumenti di pagamento per effettuarli tramite smartphone.

Le novità previste includono l’integrazione di tre documenti essenziali: la patente di guida digitale certificata, la tessera sanitaria elettronica e una tessera elettorale digitale. Se i tempi previsti saranno rispettati, l’Italia si posizionerà tra i paesi più virtuosi in Europa, anticipando l’adozione del portafoglio elettronico europeo proposto dalla UE. La Commissione Europea sta lavorando su un progetto per fornire a tutti i cittadini europei un’identità elettronica pubblica, consentendo l’accesso semplificato ai servizi online in tutti gli Stati membri. Tuttavia, spetta a loro creare portafogli digitali con versioni dematerializzate e certificate dei documenti, come titoli di studio e licenze professionali.

PagoPA e il Dipartimento della Trasformazione Digitale stanno collaborando per sviluppare la piattaforma notifiche, che consentirà la digitalizzazione progressiva delle comunicazioni a valore legale tra amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese. App IO risulterà un’interfaccia per questo servizio, ma il processo sarà graduale, permettendo ai cittadini con divario digitale di continuare a ricevere comunicazioni cartacee.

Infine, l’app giocherà un ruolo nel settore scolastico, grazie al piano di semplificazione presentato dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Le famiglie e le scuole così avranno a disposizione soluzioni digitali per gestire pagamenti, interagire con i servizi scolastici e migliorare l’efficienza delle attività amministrative.