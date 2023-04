Iliad ha deciso di garantire sempre più risorse per le sue offerte commerciali ed ha previsto per gli utenti il ritorno della tariffa Giga 150. Oltre alla tariffa in edizione limitata, la Flash 120, gli abbonati che desiderano attivare una promozione con il gestore francese possono fare riferimento a questa valida alternativa.

Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023

Il pacchetto messo in campo dalla tariffa Giga 150 resta sempre lo stesso con i clienti che avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e con 150 Giga per la navigazione di rete, anche con la tecnologia 5G. Il prezzo per gli abbonati sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

La garanzia di Iliad non è dettata esclusivamente dalle ricaricabili e dai costi, ma anche dai servizi. Il 5G, ad esempio, nel 2023 sarà protagonista assoluto per il pubblici con il provider si è impegnato ad assicurare copertura massima della rete entro fine anno.

Il lancio sempre più costante delle linee internet di ultima generazione darà seguito ad una serie di conseguenze. Seguendo anche l’operato di altri provider, anche i clienti di Iliad a breve dovranno dire addio definitivamente al 3G: il processo di dismissione per le vecchie reti internet è già stato messo in programma.

Al netto di un addio annunciato al 3G, Iliad garantirà comunque la continuità del servizio. Almeno sino a quando non vi sarà la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G, le linee 3G continueranno ad essere operative.