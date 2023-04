Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano due nuovi prodotti. Si tratta in particolare di due nuovi laptop, ovvero i nuovi Honor MagicBook X14 e Honor MagicBook X16. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Honor presenta ufficialmente in India i nuovi laptop Honor MagicBook X14 e X16

Ben due nuovi laptop sono stati aggiunti al catalogo di prodotti del noto produttore Honor. Si tratta di due laptop che vanno leggermente a migliorare quanto fatto sui precedenti modelli. Il nuovo Honor MagicBook X14, in particolare, dispone di un display con una diagonale da 14 pollici in risoluzione FullHD+ e con 300 nits di luminosità massima.

Il laptop presenta una tastiera full size e lo speaker stereo. Sotto alla scocca troviamo il soc Intel i5 di 12° generazione con in accoppiata 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno di tipo SSD. Queste caratteristiche sono tutte condivise con il fratello maggiore Honor MagicBook X16. A cambiare, però, è ovviamente la diagonale del display, che in questo caso è di 16 pollici. Su entrambi i laptop di Honor troviamo comunque una costruzione unibody in metallo ed è presente un sensore biometrico integrato nel tasto di accensione e spegnimento.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in apertura, i nuovi laptop di Honor sono stati annunciati ufficialmente per il mercato indiano. Honor MagicBook X14, in particolare, sarà distributo ad un prezzo al cambio rispettivamente di circa 543 euro e 576 euro per le versioni da 8/512 GB e 16/512 GB. Honor MagicBook X16, invece, sarà distribuito ad un prezzo al cambio di circa 564 euro e 598 euro sempre per gli stessi tagli di memoria.