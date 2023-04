Foldable, il 2023 accoglierà una vasta serie di nuovi modelli

Il MWC 2023 ha offerto uno sguardo sui Foldable, dispositivi con schermo flessibile previsti per quest’anno, tra rumor, leak e conferme semi-ufficiali. Per ora sappiamo che Samsung dovrebbe lanciare la nuova generazione di Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, probabilmente dotati di chip Snapdragon 8 Gen2 custom. Si attende però di vedere come l’azienda risponderà a OPPO e alle sue cerniere a chiusura “perfetta”.

Foldable: i modelli pieghevoli che prenderanno parte all’elenco

OnePlus ha confermato di essere al lavoro su un foldable, con teorie che suggeriscono due dispositivi, un flip e un fold, identificati dalla lettera V. Non si sa se saranno simili alla gamma N2 di OPPO. Vivo si sta impegnando nella fotografia con il X90 Pro, ma sta anche lavorando su pieghevoli. Ha rivelato il Vivo X Fold2, con specifiche da top di gamma, e il Vivo X Flip, il suo primo smartphone a conchiglia. Non ci sono ancora tempistiche per il mercato europeo.

Il Motorola Rizer al MWC 2023 è stato un concept affascinante, ma non è ancora pronto per il mercato. L’azienda punta sui pieghevoli con la serie Moto Razr 2023, che includerà un modello flagship Moto Razr 40 Ultra, un possibile Lite e una variante standard.

Huawei Mate X3, il pieghevole più sottile, è stato lanciato solo in Cina, ma un’espansione geografica è prevista nei prossimi mesi. Infine, Google ha annunciato il Google I/O 2023, in cui potrebbe presentare il Google Pixel Fold o il più tradizionale Pixel 7a.

Senza alcun dubbio il 2023 sarà un anno ricco di dispositivi pieghevoli, con Samsung, OnePlus, Vivo, Motorola, Huawei e Google pronte a lanciare nuovi prodotti nel segmento. Gli utenti potranno scegliere tra un’ampia gamma di opzioni, con diverse specifiche e fasce di prezzo.