Per la piattaforma di contenuti in streaming Disney+ il mese di maggio 2023 non sarà un mese particolarmente ricco, ma ci saranno alcune cose che vale la pena non perdere di vista.

Prima di passare alla lista, infatti, vale la pena ricordare che il secondo volume della serie antologica animata Star Wars: Visions Vol. 2 debutterà il 4 maggio 2023 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Scopriamo insieme altri contenuti.

Disney+: ecco alcuni contenuti di maggio 2023

Il mese di maggio porterà Ed Sheeran: oltre la musica, dove per la prima volta a superstar mondiale Ed Sheeran apre le porte e offre una panoramica completa e decisamente onesta della sua vita privata, mentre esplora i temi universali che ispirano la sua musica. Questa serie segue Ed dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita e racconta le sue difficoltà e i suoi trionfi durante il periodo più difficile che abbia vissuto.

Dal 24 maggio sbarcherà anche American Born Chinese, tratta dall’omonima graphic novel di Gene Luen Yang, American Born Chinese racconta la storia di Jin Wang, un adolescente qualunque che si destreggia tra la vita sociale del liceo e quella domestica. Quando durante il primo giorno di scuola incontra un nuovo studente straniero, più mondi entrano in collisione e Jin si trova involontariamente coinvolto in una battaglia di divinità mitologiche cinesi.

Non mancherà la serie The Kardashians nella sua terza stagione, disponibile dal 25 maggio, e ancora, Wild Life: una storia d’amore, The Muppets Mayhem Band, White Man Can’t Jump. Non ci resta che attendere ancora un po’ di giorni per scoprire tutti gli altri contenuti!.