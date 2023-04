Cervello, non immaginereste mai cosa è in grado di fare oltre a produrre pensieri

Il cervello, straordinario organo umano, svolge funzioni che vanno ben oltre la semplice produzione di pensiero. Responsabile non solo dei nostri movimenti, il cervello regola anche molte attività che sembrano automatiche ma richiedono un profondo controllo. Pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, consuma il 20% dell’ossigeno e dell’energia prodotta dal nostro corpo, alimentando una miriade di reazioni chimiche, molte delle quali ancora sconosciute o parzialmente comprese.

Cervello: le mille funzioni della mente umana

Per decenni, gli scienziati hanno indagato il suo complesso funzionamento, ampliando notevolmente la nostra comprensione delle sue funzioni. L’ultimo decennio ha visto progressi scientifici e tecnologici sorprendenti in tutti i settori della ricerca sul cervello. L’adozione di nuove tecniche di imaging ha consentito agli scienziati di osservare il cervello in azione all’interno del cranio. Queste immagini rivelano le specifiche aree cerebrali coinvolte, singolarmente o in sinergia, in funzioni di alto livello come l’attenzione, la memoria e le emozioni. Ebbene, sorprendentemente il cervello funziona in modo simile a un computer quantistico.

Già che ci siamo, scopriamo insieme otto curiosità sorprendenti sul nostro “calcolatore organico”: