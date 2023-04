Sono davvero tantissimi gli utenti che vorrebbero rendere la casa smart, ma sempre più spesso sono limitati all’acquisto da prezzi troppo elevati, e quindi fuori portata. In loro aiuto accorre direttamente Amazon, con una serie di ottime promozioni veramente di livello, tra cui troviamo anche la presenza dell’interruttore WiFi di Aigostar.

Interruttore WiFi in promozione, lo sconto è assurdo

Aigostar è un brand davvero molto conosciuto nel mondo, sopratutto per quanto riguarda la produzione di piccoli elettrodomestici per le nostre abitazioni. Uno dei dispositivi più richiesti dal pubblico è senza dubbio l’interruttore WiFi, dispositivo da collegare direttamente a muro, con tanto di placca e doppio switch fisico, realizzato interamente in plastica di colorazione completamente bianca (e finitura lucida).

Il suo prezzo di listino è di 28 euro, per riuscire a risparmiare sull’acquisto è necessario applicare il coupon che trovate in pagina, pari al 60%, il che vi porterà a spendere solamente 15 euro (ACQUISTATELO QUI).

La compatibilità è estrema con qualsiasi setup delle nostre abitazioni, ha una portata massima di 2300W, è perfettamente compatibile con gli assistenti vocali, tra cui Amazon Alexa o Google Assistant, ed ha dimensioni di base di 84 x 41 x 42 millimetri. Nel caso in cui vogliate acquistarlo, segnaliamo al link inserito la disponibilità di modelli con dimensioni differenti, sempre allo stesso prezzo.