Quanti di voi vorrebbero non dover pagare, ogni anno, il bollo auto? scommettiamo che siete davvero tantissimi, anche se i fortunati che possono vedere avversarsi questo sogno utopistico sono molto meno dei desiderosi utenti del nostro paese. Ma chi davvero può non pagarlo legalmente?

Prima facciamo un passo indietro, e scopriamo a tutti gli effetti di cosa stiamo parlando; il bollo auto è definita la tassa di possesso di un veicolo, un corrispettivo da versare annualmente, mediante bollettino postale (tabaccheria o home banking), del valore direttamente proporzionale alla potenza del mezzo di cui si è intestatari. La tassa viene pagata direttamente alla Regione di appartenenza, ed in piccola parte verrà versata dalla stessa alle casse statali.

Bollo auto, la tassa non deve essere pagata da questi utenti

Il bollo auto, sebbene sia una tassa da versare in tutte le regioni d’italia, può presentare delle piccole differenze in relazione alla corrispettiva area di residenza, anche nel caso della richiesta di esenzione. Globalmente gli unici che possono essere esenti dal pagamento sono i possessori di un mezzo elettrico o full-hybrid, anche se per un periodo di tempo limitato; nella maggior parte dei casi non si superano i 3-5 anni, solamente nelle regioni Lombardia e Piemonte, l’esenzione per i proprietari del veicolo è a vita, ovvero fino a quando il modello in questione non verrà effettivamente rottamato.

L’esenzione, se interessati, è completamente automatica e riguarda il numero di telaio, non il proprietario stesso.