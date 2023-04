Spendere soli 14€ per l’acquisto di auricolari bluetooth è il sogno nascosto di milioni di utenti su tutto il territorio nazionale, reso possibile solamente grazie ad Amazon, e la sua nuovissima selva di offerte che nasconde prezzi veramente ridicoli.

Auricolari bluetooth, la promozione a 14 euro su Amazon è ottima

Spendere così poco per l’acquisto di auricolari bluetooth è possibile, a patto che siate disposti a rinunciare in parte sulla qualità generale, puntando direttamente verso un prodotto dalle prestazioni non troppo elevate (il marchio Enomir). Partendo da queste considerazioni, sappiate che potete acquistare il modello indicato nell’articolo a soli 14,99 euro, contro i 34 euro di listino, applicando il coupon sconto che trovate direttamente in QUESTA PAGINA.

Le cuffiette sono le classiche true wireless in-ear, l’ergonomia è quella delle Airpods Pro per intenderci, di colorazione nera, con finitura opaca su tutta la superficie. Il sistema di controllo è legato ad un’area soft touch sulla stanghetta, mentre la custodia di ricarica ha la caratteristica forma a saponetta, con un piccolo display che visualizza la carica residua. Sono perfettamente compatibili con qualsiasi smartphone in commercio (sia esso Android o iOS), grazie alla connettività bluetooth 5.1, l’autonomia è di circa 50 ore di utilizzo continuative, sfruttando anche i vari cicli di ricarica della custodia stessa.