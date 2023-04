Gli smartphone sono diventati ormai parte della vita di tutti i giorni. Probabilmente trascorriamo quotidianamente più tempo con il nostro smartphone rispetto a qualsiasi altro dispositivo.

Ma la cosa più difficile oggi è trovare un telefono che si distingua tra i tanti. Ma non è il caso di questi 10 smartphone in questo elenco. Questi sono alcuni degli smartphone più unici in questo momento.

Nanex: Mini telefono Android

Come avrai intuito dal nome, è un mini smartphone per appassionati. Con un display da 2,45 pollici, non è solo lo smartphone più piccolo al mondo, ma è anche dotato di funzionalità resistenti all’acqua e alla polvere.

Ha la certificazione IP53 per la resistenza all’acqua, un processore a 1ghz e funziona su Android 4.0 ICS. Anche se potrebbe non essere lo smartphone più aggiornato oggi, ma sicuramente è uno degli smartphone più unici.

Blackberry Passport

Che cosa succede se sei una di quelle persone che vogliono rimanere aggiornate con la tecnologia, ma amano ancora fortemente quei telefoni BlackBerry della vecchia scuola?

Questo BlackBerry non è solo lo smartphone dall’aspetto più strano, ma anche uno dei più potenti. Lo smartphone ha un display da 4,5 pollici (1440 × 1440) con una tastiera QWERTY dal design accattivante. Altre specifiche includono un processore Snapdragon 801, 3 GB di RAM, protezione Gorilla Glass 3, fotocamera da 13 MP e un’enorme batteria da 3450 Mah.

No.1 x6800

A prima vista ti rendi conto che questo telefono ha un aspetto piuttosto strano, ma una volta scoperto che ha un’enorme batteria da 6800 mAh e la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua, alla polvere e agli urti, il design inizia immediatamente ad avere un senso.

Questo telefono è uno dei telefoni più ingombranti al mondo. Ma per chi cerca uno smartphone robusto con una batteria enorme all’interno, è un sogno che diventa realtà.