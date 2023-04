WhatsApp, la nuova truffa che DISTRUGGE gli utenti con un messaggio

Tenere sempre le antenne dritte quando si utilizza il proprio smartphone è diventato fondamentale. Se non volete avere brutte sorprese e danni talvolta anche irreparabili, bisognerà porre molta attenzione a quello che accade quotidianamente. Purtroppo le truffe sono sempre dietro l’angolo e a servirsene sono coloro che di scrupoli proprio non ne hanno. Durante l’ultimo periodo diversi truffatori si sarebbero serviti addirittura di WhatsApp, famosissima applicazione di messaggistica istantanea, per perpetrare i loro inganni ai danni di povere persone inconsapevoli.

Un nuovo messaggio starebbe girando infatti da giorni sugli smartphone, tentando di far credere alle persone di aver ricevuto qualcosa di importante. Quello che infatti sembrerebbe un semplice messaggio mandato dal figlio alla mamma, in realtà non nasconde altro che una truffa clamorosa da evitare ad ogni costo.

WhatsApp: la nuova truffa del cellulare rotto, state molto attenti e non fidatevi assolutamente di questo messaggio

Le Forze dell’Ordine hanno provveduto a segnalare una situazione ai limiti: si tratta di una truffa tramite messaggio WhatsApp.

Il messaggio reciterebbe qualcosa del tipo: “Ciao mamma, il mio cellulare si è rotto: ho cambiato numero di telefono“. In molti hanno ricevuto questo testo durante gli ultimi giorni, il quale non è di certo un avviso ma una truffa. Questa è la spiegazione da parte della polizia postale che mette in allerta gli italiani:

“Se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa. Al primo messaggio seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente“.