WhatsApp, con il TRUCCO SEGRETO potete avere l'invisibilità gratis

Volete maggior privacy quando leggete i vostri messaggi di WhatsApp senza che nessuno possa importunarvi? A quanto pare esiste una soluzione semplicemente percorribile, la quale consisterebbe nel download di una piattaforma esterna dal web.

Quest’app concede la possibilità di leggere ugualmente tutto ciò che vi arriva, ma senza essere online su WhatsApp. Ci saranno dunque diversi benefici di cui potrete godere, il tutto in maniera gratuita e soprattutto legale al 100%.

WhatsApp consente alle persone la privacy, ma con questo trucco sarete letteralmente invisibili in ogni momento

Dopo aver visto WhatsApp correre in aiuto dei suoi utenti con delle nuove funzionalità utili per la privacy, ci sono state tante novità. Effettivamente il colosso della messaggistica ha dovuto portare tanti nuovi aggiornamenti per tenere indietro la concorrenza, la quale avanza a grandi falcate.

In questo momento però l’attenzione è totalmente dirottata su quella che sarebbe un’applicazione di terze parti disponibile sul web. Questa potrebbe essere scaricata in ogni momento è utilizzata per essere praticamente invisibili. L’obiettivo sarebbe quello di concedere al pubblico la possibilità di leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp ma senza registrare l’ultimo accesso o magari senza far figurare l’utente come online.

A tal proposito il consiglio per tutti coloro che vogliono una situazione del genere è quello di scaricare l’applicazione chiamata Unseen. Si tratta di una piattaforma gratuita che dunque permetterà di ricevere esternamente a WhatsApp tutti i messaggi. Questo significherà che gli utenti resteranno comunque aggiornati su tutto quello che ricevono, ma dall’altra parte nessuno saprà di tutto ciò.