Vodafone riesce ad essere una delle realtà migliori del nostro territorio, sia per la qualità della sua rete, che proprio per la possibilità degli utenti di attivare una promozione dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che spinge così a poter godere di tanti contenuti senza spendere troppo.

Le promozioni di casa Vodafone, a differenza di quelle di Iliad, presentano un vincolo estremamente importante, ovvero non possono essere attivate ovunque, ma solo in negozio, e da parte degli utenti che si ritrovano in uscita da uno specifico operatore telefonico. Come ogni operator attack che si rispetti, anche la suddetta ha un vincolo particolare, che è necessario conoscere sin da subito.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon in esclusiva, con i prezzi più bassi da cogliere subito al volo, che sono disponibili solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Vodafone, TIM battuta con la nuova offerta

Il catalogo di offerte Vodafone, per quanto riguarda il segmento delle operator attack, è oggi estremamente limitato, gli utenti che si ritrovano in uscita da MVNO o da Iliad, sono quasi obbligati a richiedere la Vodafone Silver, una soluzione comunque di qualità elevata che può riservare non poche sorprese all’utilizzatore finale.

Il suo prezzo fisso corrisponde a soli 7,99 euro a rinnovo, con pagamento immediato tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, a cui aggiungere comunque 100 giga di traffico dati (purtroppo al momento solamente in 4G), con SMS e minuti infiniti, che potranno essere spesi per contattare ogni singolo numero di telefono in Italia.

Il blocco del prezzo è promesso solo per i primi 6 mesi, poi nessuno vieta a Vodafone di effettuare una rimodulazione contrattuale.