Tutti noi dovremmo avere a disposizione, o sempre a portata di mano, una torcia LED, per questo motivo accorre in nostro aiuto Varta, ponendo in vendita un prodotto eccellente, al giusto prezzo finale di vendita, grazie sopratutto all’ultima promozione lanciata da Amazon.

Correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete avere libero accesso alle offerte Amazon con i coupon gratis e tantissimi codici per risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto. Premete qui per entrare.

Torcia LED, la promozione su Amazon è assurda

Il prodotto in questione ha dimensioni estremamente ridotte, è realizzato in alluminio idrorepellente (con certificazione IPX4), e rappresenta a tutti gli effetti una torcia LED a mano da 0,5 watt ad alte prestazioni. Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo di vendita, corrisponde finalmente a soli 7,99 euro, contro i 13,36 euro di listino (lo sconto è del 40%). Se volete acquistarlo, premete qui.

Il funzionamento è garantito dall’inserimento di 3 pile ministilo (AAA) nel corpo centrale, molto bella esteticamente la scritta Varta in rilievo, con l’impugnatura zigrinata che facilita la presa e l’utilizzo anche con mani bagnate e sudate. I materiali di qualità riescono a resistere ad ogni tipo di urto, il fascio luminoso, stando ai dati forniti da Varta, dovrebbe raggiungere la distanza massima di 36 metri con un funzionamento garantito per 13 ore, prima della sostituzione delle batterie, ed una potenza di 30 lumen. Le dimensioni compatte ne facilitano il posizionamento nella tasca dei pantaloni, o ancora più semplicemente in un marsupio; la spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna molto rapida a domicilio.