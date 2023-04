MediaWorld cerca di rendere felici gli utenti che sono alla ricerca dei prodotti da gaming, tra cui troviamo anche la console PS5, mettendo a disposizione di tutti una speciale campagna promozionale che riduce di molto la spesa finale da sostenere, mantenendo alto il morale e l’interesse generale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, possono essere indistintamente completati nei negozi fisici ed anche online, senza differenze o vincoli di alcun tipo. Gli utenti che decideranno di affidarsi al sito ufficiale, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio sarà spesso a pagamento, quindi sarà necessario aggiungere un piccolo contributo al listino che vedete impresso a schermo.

MediaWorld, solo oggi sono disponibili tanti prodotti in offerta

I prezzi attivati da MediaWorld sono indubbiamente tra i più bassi che abbiamo mai visto, finalmente anche i gamers di tutta Italia possono riuscire a spendere poco o niente, acquistando i prodotti più in voga e desiderati del momento. Coloro che vogliono risparmiare al massimo potranno acquistare la console Sony PS5, riuscendo così a pagarla soli 549 euro; il prezzo si avvicina al listino del periodo, ma va ricordato comunque essere appena tornata disponibile, con scorte in quantità, e gli utenti potranno averla senza bundle nella variante con disco ottico annesso.

Da consigliare successivamente l’acquisto di innumerevoli titoli molto interessanti, tutti in esclusiva Sony, come The Last of Us, disponibile sia il remake che la parte 2, God of War, o anche Spider-Man Miles Morales, l’ultimo capitolo della serie dedicata a Spider-Man, realizzato esclusivamente per Sony PS5.