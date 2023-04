L’offerta da 150 giga al mese di Iliad risulta essere ancora perfettamente disponibile per tutti gli utenti, avete ancora tempo a disposizione per richiederla e fruire così di tantissimi contenuti ad uno dei prezzi più bassi di sempre, in modo da riuscire ad avere la meglio sugli altri operatori telefonici.

La principale differenza tra Iliad ed i vari TIM o Vodafone, risiede nella possibilità, da parte degli utenti, di richiedere l’attivazione della promo a prescindere dalla provenienza. Ciò sta a significare, in parole povere, che la soluzione corrente potrà essere attivata da chiunque in Italia, anche su nuova numerazione.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, dove ogni giorno potrete trovare offerte Amazon e coupon gratis per abbassare la spesa finale da sostenere.

Iliad, 150 giga al mese sono sufficienti?

La Giga 150 è la promozione migliore di Iliad, una soluzione che ha un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, a tempo indeterminato; in altre parole, la promo permette a tutti di spendere sempre la stessa identica cifra, senza variazioni o rimodulazioni contrattuali. Inizialmente, ricordando che l’attivazione è possibile in negozio o online, viene richiesto il pagamento di un contributo di soli 9,99 euro.

I contenuti che gli utenti potranno fruire periodicamente sono di altissimo livello, parliamo nel dettaglio di ben 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione addirittura in 5G (non solo 4G), passando anche per illimitati SMS e minuti utilizzabili verso qualsiasi numero di telefono. In ultimo, sottolineiamo non essere presente alcun vincolo contrattuale di durata, sarà possibile abbandonare Iliad in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.