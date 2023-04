Iliad, fino al 27 aprile l'offerta quasi gratis con 120GB che distrugge TIM

Dopo la grande dimostrazione da parte di tutti gli altri gestori che hanno proposto offerte stratosferiche nell’ultimo periodo, Iliad cerca di prendersi una rivincita. Questo gestore ormai non intende più nascondersi e grazie ai suoi oltre 10 milioni di utenti attivi si dichiara tra quelli più forti e utilizzati in assoluto in Italia. Il merito è del grande impatto che fin dal primo giorno del suo esordio ha avuto, proponendo offerte con determinate caratteristiche. Queste si sono protratte nel tempo e sono state trasmesse a tutte le altre promozioni che Iliad ha lanciato. Al momento non ci sono dubbi sul fatto che scegliere una delle sue promo possa risultare una scelta azzeccata, soprattutto se si tratta dell’ultima.

Iliad consente ancora di sottoscrivere la sua offerta da 120 giga, ecco quali sono i suoi contenuti

Ancora disponibile sul sito ufficiale è quella soluzione che tutti vorrebbero, visto che ha un prezzo basso che dura per sempre e tanti contenuti. La nuova Giga 120 è al centro dell’attenzione dato che durerà solo fino al prossimo 27 aprile, per cui il tempo comincia a stringere.

Ma cosa c’è all’interno di questa soluzione mobile che sta facendo innamorare anche i più scettici? Ecco in prima battuta minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti disponibili per chi ancora ama inviarli. A seguire ci sono 120 giga disponibili per la navigazione sul web, la quale in questo caso avviene con una potenza fino al 4G+. Il prezzo mensile è di soli 7,99 € per sempre per chi riesce a sceglierla durante questi ultimi giorni di promozione.