Humane - altro che Apple, la nuova startup trasforma la nostra mano in un dispositivo

Humane, la startup creata dagli ex dipendenti Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, ha recentemente presentato durante un TED Talk una demo del loro innovativo dispositivo indossabile. Il gadget, privo di schermo, è capace di proiettare informazioni sugli oggetti circostanti, costituendo un nuovo tipo di piattaforma indossabile concepita appositamente per l’intelligenza artificiale.

Humane: cosa è in grado di fare?

Chaudhri, nel corso della presentazione, ha sottolineato che il dispositivo è completamente autonomo, non richiedendo l’accoppiamento con uno smartphone o altri dispositivi. Durante il TED Talk, egli ha mostrato l’indossabile (il cui nome al momento del lancio potrebbe cambiare) collocato nel suo taschino. A differenza di altri dispositivi che richiedono una parola di attivazione, come “Alexa” o “Siri”, per attivare Humane è sufficiente toccarlo e pronunciare il comando. Tuttavia, è stato anche precisato che il dispositivo supporta l’utilizzo di gesture.

Nell’esempio fornito da Chaudhri, se dopo una lunga riunione si desidera un riepilogo degli eventi mancati, Humane può fornire un sommario di email, inviti al calendario e messaggi. Durante la presentazione, Chaudhri ha ricevuto una chiamata da sua moglie e ha risposto utilizzando il palmo della mano come schermo, su cui Humane ha proiettato l’interfaccia grafica completa di pulsanti.

Inoltre, il dispositivo integra una telecamera, che è stata dimostrata identificando una tavoletta di cioccolato e fornendo consigli dietetici. Chaudhri ha anche mostrato la funzione di traduzione: premendo un pulsante sul dispositivo e pronunciando una frase, il dispositivo l’ha tradotta e riprodotta in francese dopo pochi secondi. Al momento, non sono disponibili molte informazioni riguardo al lancio di Humane, ma ulteriori dettagli dovrebbero essere rivelati in futuro.