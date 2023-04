I prezzi sono letteralmente in picchiata da Expert, i nuovi sconti del volantino rappresentano il giusto compromesso per tutti coloro che vogliono cercare di spendere poco sui vari prodotti di elettronica, senza mai rinunciare completamente alla qualità generale.

Gli utenti che sceglieranno di accedere alla campagna promozionale corrente, devono comunque recarsi personalmente in un negozio, per godere degli stessi sconti, oppure anche affidarsi al sito ufficiale, il quale riesce a fornire un buon risparmio a tutti, sebbene comunque richieda il pagamento delle spese di spedizione.

Expert, offerte esclusive nel volantino

Una selva di smartphone in promozione a meno di 450 euro vi attende all’interno del volantino Expert, sono davvero tantissimi i modelli da non perdere assolutamente di vista, con prodotti del calibro di TCL 405, Honor Magic 8 Lite, Honor 70, Realme 10, Realme C30, Motorola Moto E13, Motorola Moto G12, Motorola Moto G23, Oppo A78, Oppo A16, Oppo A54s ed altri ancora.

Gli utenti che invece volessero puntare più in alto, potranno acquistare il bellissimo Samsung Galaxy S22, oggi disponibile a soli 599 euro, data comunque la presenza sul mercato del nuovo modello, passando anche l’Apple iPhone 14, top di gamma assoluto, disponibile nella variante con 256GB di memoria interna, ed il prezzo finale di soli 899 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende in un volantino Expert ricchissimo di occasioni da non lasciarsi sfuggire, ed attivo ovunque in Italia fino al 27 aprile, se volete conoscere da vicino la campagna, aprite subito queste pagine.