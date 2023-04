Sconto pazzo applicato da Esselunga sulla bellissima console Sony PS5, uno dei prodotti più richiesti e desiderati degli ultimi anni, che riescono ancora una volta a sorprendere con qualità ed una spesa complessivamente accessibile. Il prezzo che andremo ad indicarvi è da considerarsi valido solamente nei negozi fisici, non online sul sito.

Il vincolo legato alla classica offerta tech di Esselunga è sempre lo stesso, l’acquisto deve essere completato fisicamente nel punto vendita, non sarà in nessun modo possibile accedere alla medesima promozione in altri luoghi, o collegandosi all’e-commerce aziendale di Esselunga stessa.

Ricordatevi del canale Telegram dedicato ad Amazon dove potete trovare le offerte con i coupon gratis in esclusiva per gli utenti effettivamente iscritti.

Esselunga, nuovi sconti con la Sony PS5 coinvolta

Una delle migliori offerte tech degli ultimi anni vi attende fino al 26 aprile da Esselunga, gli utenti si scontrano con una campagna promozionale che focalizza interamente la propria attenzione sulla console Sony PS5, la regina del mercato ed il capostipite dei desideri di milioni di gamers in tutto il mondo. Finalmente il prodotto è disponibile con un buon quantitativo di scorte, e per questo motivo anche Esselunga è riuscita ad averne in giusta quantità, potendola mettere a disposizione a 499 euro. La variante in promozione è con disco ottico e senza bundle.

La descrizione del prodotto è quasi superflua, dato che immaginiamo la conosciate pressoché tutti; è caratterizzata da un SSD interno di 825GB (che potrà essere incrementato), un processore AMD Ryzen Zen2, ben 16GB di RAM per prestazioni fulminee, un singolo joystick incluso in confezione, per finire con la risoluzione massima in 8K ultra HD.