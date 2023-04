CoopVoce ASSURDA, nuova offerta da soli 3€ e promo da 150GB al mese

La scelta del nuovo gestore può variare in base a quelle che sono le proprie esigenze, soprattutto se si vuole risparmiare. Quello che è l’intento di tutti, ovvero tenere qualche soldo da parte ogni mese magari scegliendo la giusta offerta telefonica, potrebbe essere tramutata in realtà scegliendo il giusto provider. CoopVoce, tra quelli virtuali, è uno dei più interessanti tenendo conto di vari aspetti.

Risparmiare ogni mese è possibile con questa scelta visto che il provider consente di avere offerte ai prezzi minimi. Avere allo stesso tempo quanti più contenuti possibile è semplicissimo visto che tutte le sue offerte ne sono ampiamente provviste. È il caso della gamma EVO, la quale proprio durante gli ultimi giorni ha subito un rinnovamento molto importante in seguito alla scadenza di un’offerta.

CoopVoce: la EVO 150 costa solo 8,90€ al mese ma ecco la sorpresa della EVO Essential

Da giorni si discute delle migliori offerte sul mercato della telefonia mobile in Italia. CoopVoce sta dando una grande dimostrazione di forza avendo proposto, dopo la fine del periodo promozionale, ancora una volta la sua EVO 150 ad un prezzo vantaggioso.

Prima costava 7,90€ al mese, oggi arriva a 8,90€. Ricordiamo che al suo interno sono disponibili tutti i migliori contenuti, partendo dai minuti illimitati verso tutti. Per quanto riguarda i messaggi, ci sono 1000 SMS da inviare a chiunque mentre per quanto concerne la rete internet, ecco 150 giga in 4G.

Arriva poi la nuova EVO Essential che al suo interno vanta minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 3 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 3,90€ al mese.