Siamo quasi giunti alla fine di aprile 2023, eppure gli utenti hanno ancora a disposizione un vasto repertorio di offerte interessanti da attivare sulla propria sim. L’operatore telefonico WindTre, in particolare, sta ancora proponendo svariate offerte mobile a dei prezzi super scontati. Alcune di queste offerte supportano anche la navigazione con le nuove reti 5G.

WindTre, ancora tante offerte mobile disponibili a dei prezzi super

L’operatore telefonico WindTre sta ancora proponendo diverse offerte di rete mobile davvero interessanti e a dei prezzi molto accessibili. Tra queste, spiccano in primis quelle appartenenti alla serie Di Più. L’offerta WindTre Di Più Lite 5G, in particolare, include ogni mese 50 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 12,99 euro al mese.

Ci sono poi alcune offerte mobile rivolte ad una clientela giovane. Tra queste, ricordiamo l’offerta mobile denominata WindTre Young 5G Under 30. Si tratta di un’offerta rivolta solo ai clienti con una età inferiore ai 30 anni. Nello specifico, include ogni mese fino a 100 GB con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo in questo caso è di soli 9,99 euro al mese.

Allo stesso prezzo mensile, c’è poi disponibile l’offerta mobile denominata WindTre Crew. Quest’ultima è riservata solo agli utenti under 18 ed include 120 GB di traffico dati in 4G, 200 SMS e minuti di chiamate senza limiti.