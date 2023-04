Nel 2020, WhatsApp ha introdotto la funzione Messaggi scomparsi. Come indica il nome, la funzione permette di avviare una chat in modo che i messaggi scompaiano in 24 ore, sette giorni o 90 giorni.

Non solo potrebbe essere utile per motivi di privacy, ma questo potrebbe assicurarti di avere sempre spazio a disposizione per i nuovi messaggi sul tuo dispositivo.

Dopo questi anni, WhatsApp sta ora riconsiderando il funzionamento dei messaggi che scompaiono. In un post sul blog, la società spiega che “questo ulteriore livello di privacy protegge i messaggi dal cadere nelle mani sbagliate, a volte c’è quella nota vocale occasionale o un’informazione chiave che vuoi conservare“.

Con questo in mente, WhatsApp sta ora introducendo una funzione Keep in Chat, una feature che ti permetterà di salvare porzioni di chat che ti potranno servire dopo, ma con una svolta. L’azienda afferma: “Se hai inviato il messaggio, è una tua scelta se gli altri nella chat possono conservarlo per dopo“.

Non tutti hanno già questa funzione

Questo è il motivo per cui WhatsApp afferma che il mittente riceverà una notifica quando qualcuno conserva un messaggio e avrà la possibilità di porre il veto alla decisione. Se decidono che gli altri non possono mantenere il messaggio, non ci sarà nulla da fare. Nessun altro può conservarlo e il messaggio verrà eliminato allo scadere del timer.

I messaggi che hai salvato su WhatsApp verranno annotati con un’icona di segnalibro e potranno essere visti, organizzati per chat e conservati, afferma la società.

Come al solito, questo aggiornamento è ancora i fase di roll-out, ma possono essere necessarie alcune settimane, e talvolta mesi, prima che arrivi a tutti gli utenti.

Per sapere se è arrivato anche a te, prova ad aggiungere un segnalibro a un messaggio: se ricevi una notifica che dice che il mittente deve approvare se puoi conservare quel particolare messaggio, allora è attivo.