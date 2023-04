WhatsApp, il trucco PAZZO per chattare con numeri senza aggiungerli in rubrica

Ogni giorno WhatsApp serve a tutti per chattare con diverse persone, le quali possono essere familiari, amici o colleghi di lavoro. Proprio per questo motivo la celebre applicazione di messaggistica istantanea è diventata fondamentale e viene utilizzata tutti i giorni come mezzo di comunicazione preferito.

Nonostante tutti se ne servano quotidianamente, ci sono ancora delle situazioni che non sono ben chiare. Una di queste riguarda i numeri non aggiunti in rubrica. Come bisogna fare per poter aprire una conversazione su WhatsApp con questi ultimi? Ci sarebbe un modo molto utile per farlo senza problemi.

WhatsApp, ecco il trucco segreto per chattare con una persona della quale non avete il numero salvato in rubrica

Qualcuno vive ancora con la convinzione che non si possa chattare con persone su WhatsApp delle quali non si possiede il numero in rubrica. In realtà è una falsità, anche se solo per una parte. In passato infatti questo non era possibile, ma oggi tutto ciò invece è consentito.

Il trucco più veloce è sicuramente quello dei gruppi e dei sottogruppi di WhatsApp, dove potrete scegliere quale dei numeri prendere dalla lista per poterci chattare liberamente. Questa però è la soluzione più semplice.

Ce n’è anche un’altra, la quale passa attraverso un browser web. Dovrete quindi collegarvi anche con la versione desktop di WhatsApp, ovvero WhatsApp Web. Una volta fatto questo, nella barra di ricerca del vostro browser internet digitate questo indirizzo https://wa.me/AAAAAAAAAAA. Tutte le “A” andranno sostituite con il numero dell’interlocutore con il quale volete parlare, non dimenticando di inserire il prefisso nazionale. Una volta fatto questo, premerete invio e sarete reindirizzati a WhatsApp Web.