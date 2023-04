Negli ultimi anni si è potuto notare un aumento notevole del numero di operatori telefonici presenti sul mercato italiano. Fino a qualche anno fa nel nostro paese erano presenti soltanto i principali operatori quali TIM, Vodafone, Wind e Tre. A partire dal 2007 invece si è assistito a una progressiva crescita di società operanti nel settore delle comunicazioni.

Questo fenomeno è dovuto alla liberalizzazione del mercato che ha permesso la creazione degli operatori virtuali o chiamati anche Mobile Virtual Network Operator. I MVNO sono dei gestori di rete mobile che non possiedono delle infrastrutture proprie e si poggiano su altri operatori principali. Le loro offerte risultano essere tra le più convenienti in assoluto poiché non hanno costi di gestione ma solo l’obbligo di pagare un canone.

Tra gli operatori virtuali presenti sul mercato italiano, uno dei più convenienti con offerte all inclusive e copertura ottima è Very Mobile.

Very Mobile: approfitta della Promo Flash

Very Mobile è un operatore virtuale, lanciato nel 2020, che si poggia sulla rete di WindTre. Vediamo insieme quali sono le offerte più convenienti.

Per i clienti provenienti da CoopVoce, Poste Mobile, Iliad e FastWeb l’operatore propone una super Promo Flash, disponibile fino al 4 maggio 2023, che comprende minuti e SMS illimitati e 150 GB a soli 6,99 euro al mese. Si tratta davvero di un’offerta da non perdere!

Sempre per i clienti provenienti dagli operatori elencati in precedenza è disponibile la stessa offerta ma con un quantitativo di gigabyte superiore: 200 GB a 7,99 euro al mese oppure 270 GB a 9,99 euro al mese.